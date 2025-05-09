Önündeki araca çarpan otomobil su kanalındaki köprüye saplandı: 2 yaralı

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Y.T. ve yanında yolcu olarak bulan bir kişi çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.



