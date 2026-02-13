Ordu'da fırtına nedeniyle 11 evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi

"İlçemizde etkisini yoğun şekilde gösteren ve yer yer saatte 100 kilometre hıza ulaşan fırtına ve kuvvetli rüzgar dolayısıyla çatı uçmaları, ağaç yıkılmaları ve benzeri olumsuzluklar meydana gelmiştir. Belediyemize bağlı ekiplerimiz, 112 Acil Sağlık ekiplerimiz ile koordineli bir şekilde tüm iş makinelerimizle sahada çalışmalarını sürdürmekte, mağduriyet yaşayan hemşehrilerimizin yanında olmaya devam etmektedir. Afetten zarar gören tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, can ve mal güvenliğiniz açısından dikkatli ve tedbirli olmanızı önemle rica ediyorum."







