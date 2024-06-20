Ormanlık alan ve plajlarda tatilcilerden geriye çöpler kaldı

Plajda tatilini geçiren Çerkez Ulusoy, çöplerden rahatsız olduğunu belirterek, "Ortalık çöp kaynıyor. Pikniğini yapan, denizine giren çöpünü de toplayıp atsa buralar böyle olmaz. Bir sonra gelen insan da burayı temiz bulur. Çöp poşetimiz yanımızda, kendimize kül tablası bile yaptık, onu dahi atmıyoruz. Buranın temiz olması lazım ki yine gelelim ama hiçbir taraf temiz değil." diye konuştu.