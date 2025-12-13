Yeni Şafak
Osmaniye’de kümeslerden tavuk çalan zanlı tutuklandı

21:0513/12/2025, Cumartesi
IHA
Osmaniye’de kümeslerden tavuk çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Korkut Ata ve Mevlana Mahallesi’nde 4 ayrı kümesten toplam 9 tavuğun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olay yerleri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi. 

Kimliği S.G. olarak tespit edilen hırsızlık zanlısı, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 

 Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


#Osmaniya
#Kümes
#Tavuk
