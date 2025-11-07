Yeni Şafak
Otomobil güvenlik şeridinde duran tankere çarptı: Üç kişilik aile yaralandı

19:507/11/2025, Cuma
DHA
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, emniyet şeridinde duran tankere çarpan otomobildeki aynı aileden 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Mekece Mahallesi D-650 kara yolunda meydana geldi. Pamukova’dan Bilecik istikametine giden M.A.K. (60) yönetimindeki 11 SD 324 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran M.A. (52) idaresindeki 41 AOL 229 plakalı tankere çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki eşi S.K. (56) ile oğulları H.K. (27) yaralandı. 

 Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Pamukova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Yaralılardan durumu ağır olan S.K., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza nedeniyle D-650 kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

