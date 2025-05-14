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Otomobilin 20 metreden düştüğü kaza kamerada; 2 yaralı

Otomobilin 20 metreden düştüğü kaza kamerada; 2 yaralı

13:1214/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
DHA
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<p>Mahmut Sami D.'nin kontrolünü yitirdiği 81 AEL 954 plakalı otomobil, virajlı yolda yaklaşık 20 metre yükseklikten Düzce Teknopark yerleşkesinin otoparkına düştü.</p>
Mahmut Sami D.'nin kontrolünü yitirdiği 81 AEL 954 plakalı otomobil, virajlı yolda yaklaşık 20 metre yükseklikten Düzce Teknopark yerleşkesinin otoparkına düştü.

Düzce'de, yaklaşık 20 metre yükseklikten otoparka düşen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. Saat 11.00 sıralarında Orhan Gazi Mahallesi 440 Bulvarı'nda meydana gelen kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücü Mahmut Sami D. ile yanındaki Cengizhan O., araç içinde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 2 kişi, itfaiye tarafından otomobilin tavanı kesilerek çıkarıldı.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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