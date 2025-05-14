Otomobilin 20 metreden düştüğü kaza kamerada; 2 yaralı

Düzce'de, yaklaşık 20 metre yükseklikten otoparka düşen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. Saat 11.00 sıralarında Orhan Gazi Mahallesi 440 Bulvarı'nda meydana gelen kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Sürücü Mahmut Sami D. ile yanındaki Cengizhan O., araç içinde sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 2 kişi, itfaiye tarafından otomobilin tavanı kesilerek çıkarıldı.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlattı.