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Otoyolda akıcı yoğunluk

Otoyolda akıcı yoğunluk

11:3930/03/2025, Pazar
IHA
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Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde akıcı yoğunluk devam ediyor.

Ramazan Bayramı Türkiye genelinde kılınan bayram namazının ardından başladı.

Cuma akşam saatlerinden itibaren İstanbul'dan Anadolu'ya memleketlerine gidenlerin oluşturduğu trafik Bayram sabahı yerini akıcı yoğunluğa bıraktı.

2 gündür yola çıkamayan tır, kamyon ve çekiciler de trafiğe çıkarak Anadolu'ya yolculuklarını sürdürdü.

İstanbul istikametine ise trafik normalin de altında seyrederken, otoyol üzerinde sürücülerin dikkatli gitmesi isteniyor.

#Ramazan Bayramı
#Anadolu Otoyolu
#Düzce

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