Patronunu boğazını keserek öldürmüştü: 38 milyon TL'lik çek kayıp

Öfke problemi olan Mustafa, bana bu kez, 'Seni öldürürüm' diyerek tehdit edip, otomobilin gizli bölümünde sakladığı silahına doğrultunca, ben de araçta yerde olan bıçağı alıp, sağ omzuna sapladım. Boğazından kan geldiğini görünce bıçağın boynuna isabet ettiğini fark ettim. Sonra ortada kalmaması için otomobilde bulunan çek, senet ve ziynet eşyaları ile cep telefonunu aldım. Bunu panik halinde olduğum için yaptığımı düşünüyorum. Olay yerinden ayrıldıktan sonra bir taksiye binerek, önce sevgilimin evine gidip kanlı kıyafetlerimi değiştirdim. Ardından oto tamirhanesi bulunan bir arkadaşımın iş yerine giderek, elimdeki çek, senet ve altınları arkadaşıma teslim ettim. Ardından da polise teslim oldum" dedi.