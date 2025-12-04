Yeni Şafak
'Pes' dedirten görüntü: Trafik felç oldu, sürücüler isyan etti

'Pes' dedirten görüntü: Trafik felç oldu, sürücüler isyan etti

4/12/2025, Perşembe
4/12/2025, Perşembe
DHA
Adana'nın Karaisalı ilçesinde genişliği nedeniyle yolu kaplayan prefabrik ev taşıyan TIR, trafikte aksamalara yol açtı. Eskort araç eşliğinde ilerleyen taşıma konvoyu, dar yolda sürücülerin uzun süre beklemesine neden oldu.

Adana-Karaisalı kara yolunda eskort eşliğinde prefabrik ev taşıyan TIR, daralan yolda trafik akışını aksattı.


Düşük hızda ilerleyen TIR’ın daralttığı yolda zaman zaman trafik durma noktasına geldi.


Bu anları cep telefonuyla görüntüleyen sürücüler tepki gösterdi. 

Konvoyun arkasında kalan bir sürücü, “Trafik alt üst olmuş durumda. Yol zaten dar, kurallar hiçe sayılıyor. Mecbur muyuz böyle beklemeye? Bizim de işimiz gücümüz var. Yol tamamen kapanmış durumda” dedi. 

