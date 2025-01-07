"Rusya Suriye'de kaybetti"





Makalede son olarak, Rusya’nın Suriye’deki kayıpları kabul edilerek, bu duruma dair şu yorumda bulunuldu:





"Esed rejiminin devrilmesi elbette Rusya için ciddi bir darbedir. Bu durum hem bölgede hem de ötesinde birçok sorun meydana getirdi. Ancak Rusya, Orta Doğu siyasetinin tuzaklarıyla yüzleşen ilk güç değil ve son güç de olmayacak.







