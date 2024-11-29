Sahte dolar alarmı: Bu panik gerçek mi sanal mı

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 29 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Bu panik gerçek mi sanal mı
Vatandaşta, şirketlerde, döviz bürolarında ve bankalarda sahte dolar tedirginliği artarken, bu paniğin gerçek mi, sanal mı olduğunun anlaşılması için 5 koldan harekete geçildi. Türkiye Bankalar Birliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz büroları
ve yazılımcılarla birlikte çalışma başlatan Merkez Bankası’nın yurt içinde dolaşıma sokulan şüpheli banknotları tespit etmek amacıyla yeni bir teknolojik altyapı hazırlığında olduğu öğrenildi.
Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, kâğıt ve hologram gibi belirgin özelliklere yönelik sahtekârlıklar yeni yazılımla sisteme kodlanacak. Yazılım sayesinde kalpazanların önüne geçilmesi hedeflenirken, stoklardaki dövizin makinelerden geçirilmesi sonucu sahte olan tutarın büyüklüğü belli olacak. Güncellemeler sonucunda işin renginin birkaç hafta içerisinde ortaya çıkacağı konuşuluyor.
Ateşkes olmadan huzur olmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin'deki katliamlarına karşı İslam dünyasının daha somut ve kapsamlı iş birliği yapması gerektiğini söyledi. Erdoğan “Gazze'de acil, adil ve kalıcı ateşkes sağlanmadıkça, bölgesel ve küresel huzura ulaşamayacağımızın da altını çizmek istiyorum” dedi.
Galatasaray 3 puanı kaçırdı
Namağlup G.Saray, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde AZ Alkmaar'ı Hollanda'da elinden kaçırdı. 2. dakikada şok golle geriye düşen sarı-kırmızılılar, Osimhen'in kafası ile skoru eşitledi. Tek kale oynadığı ikinci yarıda galibiyet golünü
atamayan Aslan, 11 puana yükseldi.