Sahte dolar alarmı: Bu panik gerçek mi sanal mı

Bu panik gerçek mi sanal mı

Vatandaşta, şirketlerde, döviz bürolarında ve bankalarda sahte dolar tedirginliği artarken, bu paniğin gerçek mi, sanal mı olduğunun anlaşılması için 5 koldan harekete geçildi. Türkiye Bankalar Birliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz büroları

ve yazılımcılarla birlikte çalışma başlatan Merkez Bankası’nın yurt içinde dolaşıma sokulan şüpheli banknotları tespit etmek amacıyla yeni bir teknolojik altyapı hazırlığında olduğu öğrenildi.

Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, kâğıt ve hologram gibi belirgin özelliklere yönelik sahtekârlıklar yeni yazılımla sisteme kodlanacak. Yazılım sayesinde kalpazanların önüne geçilmesi hedeflenirken, stoklardaki dövizin makinelerden geçirilmesi sonucu sahte olan tutarın büyüklüğü belli olacak. Güncellemeler sonucunda işin renginin birkaç hafta içerisinde ortaya çıkacağı konuşuluyor.