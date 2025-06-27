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Sakarya'da sıcak hava bunalttı: Gölgelere kaçış başladı

Sakarya'da sıcak hava bunalttı: Gölgelere kaçış başladı

09:0027/06/2025, Cuma
G: 26/06/2025, Perşembe
IHA
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Sakarya'da etkili olan kavurucu sıcak hava vatandaşları bunaltırken, araç termometreleri yer yer 38 dereceyi gösterdi. Sıcaklıktan korunmak isteyenler, parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde yaptığı uyarıda, Sakarya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkmasının beklendiğini açıklamıştı. 

Bunun üzerine Sakarya Valiliği de 24-29 Haziran tarihleri arasında, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında vatandaşlara dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulunmuştu. 

Uyarıların ardından kent genelinde sıcak hava etkisini göstermeye başladı. 

Araç termometreleri yer yer 38 dereceye kadar yükselirken, vatandaşlar serinlemek için parklara ve gölgelik alanlara yöneldi.

Ağaçlık alanların yoğun olduğu bölgeler Aziz Duran Parkı ve Atatürk Bulvarı'nda gölgelik alanlar doldu. 

Öte yandan, günün büyük bölümünde yoğun olan Demokrasi Meydanı ve Çark Caddesi gibi merkezi bölgeler, özellikle sıcaklığın zirveye ulaştığı öğle saatlerinde normalin altında bir kalabalığa sahne oldu.

Sıcak havadan bunalarak ağaç gölgesinde serinleyen Adem Pehlivan (78), "Havalar ısındı ve sıcaklıkların iyice artarak bunalttığı aylardayız. Bizler de gölgelik alanlarda vaktimizi geçirerek serinlemeye çalışıyoruz" dedi.

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