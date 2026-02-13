Yeni Şafak
Samsun'da lise öğrencileri üretti: Her yıl binlerce kişi can veriyor, artık tarih olacak

23:1013/02/2026, vendredi
IHA
Samsun’da lise öğrencileri, tavuk etinin tazeliğini daha güvenli ve pratik bir şekilde kontrol etmeyi amaçlayan cihaz geliştirdi.

Bafra Kızılırmak Anadolu Lisesi öğrencileri, tavuk eti kaynaklı gıda zehirlenmelerini önlemeye yönelik "Tavuk Eti Tazelik Analiz Cihazı" geliştirdi. Proje, Arduino Uno tabanlı ölçüm sistemi ile tavuk etinin tazeliğini belirliyor. Cihaza konulan tavuk etlerinden çıkan gazlar, sensörler aracılığıyla ölçülürken, elde edilen veriler Arduino tarafından işleniyor.

Taze ve bayat etin bulunduğu kaplara yerleştirilen pH sensörü ve MQ-135 gaz sensörü sayesinde amonyak ve hidrojen sülfür gazları tespit ediliyor. Sonuçlar ise LCD ekran, LED ve buzzer aracılığıyla kullanıcıya anlık olarak bildiriliyor.

Projenin fikir sahibi öğrencilerden Muhammet Burak Özdemir, "Projemiz, son zamanlarda artan tavuk kaynaklı gıda zehirlenmelerine dikkat çekmek amacıyla hazırlandı. Tavuk etinin zehirleme riski taşıdığı durumlarda dışarıya salgıladığı gazları ölçüyoruz. PH değerini ve amonyak ile hidrojen sülfür gazlarını tespit ediyoruz" dedi.


Öğrenci Berat Bülbül ise, "Gıda zehirlenmesini önlemek amacıyla arkadaşlarımızla birlikte bir proje geliştirdik. Her yıl artan gıda zehirlenmelerini düşürmeyi, maliyeti düşük ve hızlı sonuç veren bir yöntemle çözmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.


Talha Kablan’ın da yer aldığı ekip, geliştirdikleri cihaz sayesinde tavuk etinin tazeliğini daha güvenli ve pratik bir şekilde kontrol etmeyi amaçlıyor.

