Samsun'da lise öğrencileri üretti: Her yıl binlerce kişi can veriyor, artık tarih olacak

Öğrenci Berat Bülbül ise, "Gıda zehirlenmesini önlemek amacıyla arkadaşlarımızla birlikte bir proje geliştirdik. Her yıl artan gıda zehirlenmelerini düşürmeyi, maliyeti düşük ve hızlı sonuç veren bir yöntemle çözmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.





Talha Kablan’ın da yer aldığı ekip, geliştirdikleri cihaz sayesinde tavuk etinin tazeliğini daha güvenli ve pratik bir şekilde kontrol etmeyi amaçlıyor.