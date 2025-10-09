Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sancaktepe'de 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil 5 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

Sancaktepe'de 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil 5 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

16:269/10/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber

İstanbul Sancaktepe'de, annesiyle yürürken kendisine çarpan cip ile park halindeki aracın arasında sıkışan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Yunus Emre Mahallesi İskenderpaşa Caddesi'nde seyreden, 16 yaşındaki Muhammed Furkan Ö'nün yönetimindeki 34 BTA 843 plakalı cip Ö.G. ile annesi N.G'ye (31) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak, park halinde bulunan 07 ACJ 14 plakalı araç ile cipin arasında sıkışan çocuk ağır, annesi N.G. ise hafif yaralandı.

İhbarın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ö.G'nin yaşamını kaybettiği tespit edildi.

Araç sürücüsü Muhammed Furkan Ö. olay yerinde gözaltına alındı.

16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün, babasının izni olmadan aracını aldığı öğrenildi.

Çocuğun cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı.

#İstanbul
#Sancaktepe
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRET ZAM BEKLENTİSİ AÇIKLANDI: Memur zammı tahminleri değiştirdi! İşte yeni formüller