Milattan önce 6 binli yıllardan bugüne kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlular ile Emevilere başkentlik yapan Harran, konik kubbeli evleri ve tarihi mekanlarının yanı sıra yöresel kıyafetli insanlarıyla da ziyaretçilerini kültür yolculuğuna çıkarıyor.







