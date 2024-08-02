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Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: Kontrolden çıkan aracın çarptığı beş çocuk yaşamını yitirdi

00:10 - 2/08/2024 Cuma
Güncelleme: 00:21 - 2/08/2024 Cuma
AA

Şanlıurfa'da korkunç bir kaza yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil parka giden bir grup kalabalığın arasına daldı. Dehşet kazada 5 çocuk hayatını kaybederken 3 kişi ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Akçakale kara yolundaki Eyyübiye Millet Bahçesi yakınlarında kontrolden çıkan bir otomobil, kaldırımdaki yayalara çarptıktan sonra park halindeki 2 araca çarpıp durabildi.



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Kaza sırasında kaldırımdaki 2 çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 çocuk daha kurtarılamadı.



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Hastanede tedavileri süren 3 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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Olay yeri incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden götürüldü. Belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarının ardından Akçakale yolu yeniden trafiğe açıldı.



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Büyükşehir Belediye başkanı Mehmet Kasim Gulpinar ile olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, gazetecilere, Eyyübiye ilçesi Akçakale yolunda elim bir trafik kazasını yaşandığını söyledi.



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Kazanın detaylarına ilişkin bilgiler paylaşan Şıldak, şöyle konuştu:


"Kaza, seyir halindeki bir aracın, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp yolun kenarındaki yaya vatandaşlarımıza ve park halindeki 2 araca çarpması suretiyle meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımızı kazada kaybetmiş bulunuyoruz ve ne yazık ki bunlar çocuk yaştaki vatandaşlarımız. Yaş tespitleri yapılacak. 2 çocuğumuz olay yerinde, 3 çocuğumuzu da hastanede tedavi esnasında kaybettik. 2'si çocuk 3 vatandaşımız da yaralı. Bu yaralılardan birinin daha durumu ağır. Tedavileri sürüyor. Ekiplerimiz olayın oluş sebebini ve sorumluları belirleyecek."

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Kazada hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Şıldak, yaralılara da şifa dileyerek, tüm sürücülere trafikte dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu.



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#Şanlıurfa
#Trafik kazası
#Çocuk
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