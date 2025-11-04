Şarkıcı Güllü'nün ölümünde evdeki parkelere dair kriminal inceleme sonuçları çıktı

Şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Güllü’nün düştüğü odanın zeminine ilişkin kriminal inceleme sonuçları paylaşıldı.
Ünlü şarkıcı Güllü Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül'de 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
Olay sonrası gündeme gelen “Arap sabunu veya bebek yağı döküldü” iddiaları üzerine zeminden alınan numuneleri inceleyen uzmanlar, parke yüzeyinde herhangi bir kayganlaştırıcı maddeye rastlamadı.
Raporda, zemin üzerinde Arap sabunu, bebek yağı veya benzeri kimyasal bulunmadığı açıkça belirtildi.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ TÜBİTAK'A GÖNDERİLDİ
Soruşturma kapsamında evin içindeki güvenlik kameralarının görüntüleri de mercek altına alındı.
Görüntülerin detaylı analiz yapılmak üzere TÜBİTAK’a gönderildiği öğrenildi.
ADLİ TIP TOKSOLOJİ RAPORU HAZIRLADI
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda Tut'un alkol veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının tespiti için alınan numuneler, Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi tarafından incelendi.
Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan ailenin avukatı Rahmi Çelik şunları söyledi:
Merhumenin kanında 3,53 promil etanol (alkol) ve göz içi sıvısında 343 mg/dl etanol bulunduğu tespit edilmiş, ayrıca kanında düşük dozda, reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucu bulunmuş, idrarda ise yine ağrı kesici saptanmıştır. Bu seviyenin ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabileceğini göstermektedir. İç organlar ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye rastlanmamıştır. Metanol, uyuşturucu veya zehirleyici maddeler bulunmamaktadır.
Bu bulgular, merhumenin yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme yaşadığı olasılığını güçlü bir şekilde desteklemektedir.