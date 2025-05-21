Şener Üşümezsoy: Bu sarsıntılar gayet normal İstanbul'da deprem bitti sözüm hala geçerli

"BU BÖLÜMDE FAY YOK"





"Silivri ve Büyükçekmece arasında dediğimiz yerde Kumburgaz'da bir boşluk var. Sonra Büyükçekmece'den başlayıp Küçükçekmece'ye giden bölgede orası bir sırt. Bütün karşı tez o sırt içinde 20 kilometrelik bir fay daha var. Bu deprem yapar mı? Şimdi bu deprem gösteriyor ki, o ikinci fay dediğimiz yerde, benim başından beri söylediğim gibi fay yok. Depremde yan bölgelere doğru stres gider, zayıf bölge varsa orada artçı olurdu. Orada hiçbir artçı olmadı. Bu da demek ki 6.2'lik deprem bölgenin stresini bitirmişti. Onun artçıları bu gelenler. Ama daha önceki tez deniyordu ki, 'Silivri ve Yeşilköy arasında 50 kilometre bir bölge var. Bu bölge stres taşıyor, derinlik 20 kilometre, o zaman 7'lik deprem yapar.' Burada en fazla derinlik 10 kilometre olduğu için 6.5 yapar. Ama ikinci tezimde diyordum ki; bu ikinci bölümde fay yok. Kıyıda Büyükçekmece'den Avcılar, Ambarlı, Yakuplu gibi bölgelerin önünde bir deprem olurdu ama olmadı. Burada fay kırılacak diyenler, hemen şaşırdılar. Öyle bir fay olmadığının açık bir belirtisi bu."