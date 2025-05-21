Şener Üşümezsoy: Bu sarsıntılar gayet normal İstanbul'da deprem bitti sözüm hala geçerli

İstanbul dün gece saatlerinde 4 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı. Prof. Dr. Naci Görür bu depremle ilgili olarak "Silivri- Büyükçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde. 23 Nisandan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor." dedi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise, "Bu sarsıntılar gayet normal, İstanbul'da deprem bitti sözüm hala geçerli" ifadelerini kullandı.
Kanal D'de Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına, telefonla bağlanan deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul'u etkileyen son depremi yorumladı.
GECE YARISI MEYDANA GELEN DEPREMİN ANLAMI
6.2 büyüklüğündeki 23 Nisan depreminin ardından meydana gelen 4.0 ve 5.0 büyüklüğündeki depremlerin artçı sarsıntı olduğunu belirten Üşümezsoy sözlerini şöyle sürdürdü:
- "23 Nisan'da kırılan fay 30 kilometre. Silivri'den Büyükçekmece'ye gelmeden hemen Kurburgaz açıklarından bitti. 6.2'lik depremde kırılan fayın alanı 300 kilometrekare. Dün akşam olan 4 şiddetinde depreme bakarsak; fay kırıldığı zaman fayın uçlarında son enerjiler kalır. İşte dün 4'lük deprem ve ondan evvelki olan 5'lik depremler, bu kırılmanın uç noktalarındaki artçı sarsıntılar. 4'lük depremde çapı 1 kilometre olan bir çember yırtıldı. Bu niye yırtıldı? İlk atımda bütün fay aynı şekilde hareket etmediği için az yırtılanlar daha sonradan geliyor. 5'lik depremde çapı 3 kilometrekare olan 10 kilometrelik bir alan yırtılıyor. Bu artçılar fay düzlemindeki yeterli atım yapmamış yerler kırılıyor. Bu gayet olağan, çok düzgün devam eden bir olay."
"BU BÖLÜMDE FAY YOK"
"Silivri ve Büyükçekmece arasında dediğimiz yerde Kumburgaz'da bir boşluk var. Sonra Büyükçekmece'den başlayıp Küçükçekmece'ye giden bölgede orası bir sırt. Bütün karşı tez o sırt içinde 20 kilometrelik bir fay daha var. Bu deprem yapar mı? Şimdi bu deprem gösteriyor ki, o ikinci fay dediğimiz yerde, benim başından beri söylediğim gibi fay yok. Depremde yan bölgelere doğru stres gider, zayıf bölge varsa orada artçı olurdu. Orada hiçbir artçı olmadı. Bu da demek ki 6.2'lik deprem bölgenin stresini bitirmişti. Onun artçıları bu gelenler. Ama daha önceki tez deniyordu ki, 'Silivri ve Yeşilköy arasında 50 kilometre bir bölge var. Bu bölge stres taşıyor, derinlik 20 kilometre, o zaman 7'lik deprem yapar.' Burada en fazla derinlik 10 kilometre olduğu için 6.5 yapar. Ama ikinci tezimde diyordum ki; bu ikinci bölümde fay yok. Kıyıda Büyükçekmece'den Avcılar, Ambarlı, Yakuplu gibi bölgelerin önünde bir deprem olurdu ama olmadı. Burada fay kırılacak diyenler, hemen şaşırdılar. Öyle bir fay olmadığının açık bir belirtisi bu."
"NACİ GÖRÜR'ÜN HİÇBİR SENARYOSU ÇIKMADI"
Son olarak depremin hiçbir tehlike arz etmediğini söyleyen Üşümezsoy, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “Naci Görür'ün 1999'dan bu yana söylediği hiçbir senaryo çıkmadı, 7-7.5 dediler, olmadı” ifadelerini kullandı.