Sıcaktan bunalınca öyle bir şey yaptı ki: Gören bir daha bakıyor

Deniz, “Para kazanmam gerektiği için ortaokuldan sonra okulu bırakmak zorunda kaldım. Ancak çocukluğumdan beri bu tarz işlere ilgim vardı. Evde genelde arabalar, ütüler üzerine çok uğraşırdım bir şeyler yapmaya çalışırdım. Sürekli bir şeyler yaparak elim daha çok alıştı ve beyin kapasitem de arttı.