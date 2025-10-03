'Şişkin Ay' gökyüzünü böyle süsledi

Öte yandan uzmanlar, Ay’ın 7 Ekim Salı günü dolunay evresine ulaşacağını belirtti. Gözlem şartlarının uygun olması halinde Ahlat başta olmak üzere Bitlis genelinde gökyüzü tutkunları bir kez daha unutulmaz bir dolunay manzarası izleyebilecek.