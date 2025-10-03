Yeni Şafak
'Şişkin Ay' gökyüzünü böyle süsledi

08:343/10/2025, Cuma
IHA
Bitlis’in Ahlat ilçesinde Ay’ın "Şişkin Ay" (Gibbous) evresiyle net bir şekilde kayıt altına alındı.

Gün batımının ardından belirginleşen Ay, ilerleyen saatlerde karanlık gökyüzüyle birleşerek daha da parlak bir hale geldi.

Göz kamaştıran manzara, özellikle doğa ve gökyüzü tutkunlarının ilgisini çekerken, bölgedeki fotoğrafçılar da bu eşsiz anı kaçırmadı.

Şişkin Ay’ın oluşturduğu etkileyici atmosfer, bazen bulutların arasına girmesiyle farklı görüntüler ortaya çıkardı.

Öte yandan uzmanlar, Ay’ın 7 Ekim Salı günü dolunay evresine ulaşacağını belirtti. Gözlem şartlarının uygun olması halinde Ahlat başta olmak üzere Bitlis genelinde gökyüzü tutkunları bir kez daha unutulmaz bir dolunay manzarası izleyebilecek.

