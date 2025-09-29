Sisler altındaki Karadeniz yaylalarından dönüş yolculuğu başladı

Kovan, hayvanlarını yaklaşık 5 ay boyunca otlattığını dile getirerek, "Şimdi de arkadaşlarla birlikte koyunlarımızı aldık ve geri dönüş yapıyoruz. Kuzularımız büyüdü. Bu sürede kurbanlık satışlarımızı da yaptık. Arkadaşlarımızla hava soğuduğu için geri dönüş yapıyoruz. Beraber daha kolay oluyor." ifadelerini kullandı.





Güzergahta yolculuğa kamyonetiyle eşlik eden Ahmet Candemir de kışa doğru geri dönüşün başladığını ve Karagöl Yaylası'ndan itibaren sürüyü takip ettiğini kaydetti.