Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sivas
Sivas eksi 19'u gördü: Kızılırmak Nehri buz tuttu

Sivas eksi 19'u gördü: Kızılırmak Nehri buz tuttu

10:502/01/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber

Sivas'ta 2 gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışı yerini soğuk hava dalgasına bıraktı. Kentte hava sıcaklığı eksi 19 derece olarak ölçülürken, Kızılırmak Nehri'nin kent merkezinden geçen kısımlarının yüzeyi buzla kaplandı.

Kentte 2 gün boyunca devam eden yoğun kar yağışının durmasının ardından soğuk hava dalgası hakim oldu.

 Kent merkezinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 19 derece olarak ölçüldü. 1355 kilometrelik uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas kent merkezinden geçen bölümünde, yüzeyin büyük kısmı buzla kaplandı.

 Tarihi Eğri Köprü civarındaki bölümlerde suyun sakin aktığı kısımlarda da buz tabakası oluştu. Nehir üzerinde oluşan sis bulutu ile birlikte Kızılırmak'ta güzel görüntüler ortaya çıktı.






Kentte soğuk havanın birkaç gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

#sivas
#kızılırmak
#buz
#kar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Zamlı ehliyet yenileme ücretleri ne kadar oldu? Yeni sürücü belgesi ücreti 2026