|
Gündem

Sokak ortasında kanlı pusu: Acımadan kurşun yağdırdı 18 yaşındaki Emre hayatını kaybetti

21:22 - 18/07/2024 Perşembe
DHA

Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan Emre Balaban. ve Ş.B. ile sokakta karşılaşan V.T. üzerinde bulunan silahla iki kişiye kurşun yağdırdı. Emre Balaban ve Ş.B. hastaneye kaldırıldı. Balaban hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1/ 11

Olay saat 19.20 sıralarında Fatih Mahallesi, 933. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre V.T. aralarında husumet bulunan Emre Balaban ve Ş.B. ile sokakta karşılaştı. V.T. üzerinde bulunan tabanca ile Balaban (18) ve Ş.B.(20)'ye kurşun yağdırdı.

2/ 11

V.T. olayın ardından yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

3/ 11

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emre Balaban yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4/ 11

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI


Saldırı anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. 

5/ 11

Görüntülerde, Emre Balaban ve Ş.B.'nin sokakta yürüdüğü sırada, binanın köşesinden çıkan V.T. koşarak yaklaştığı 2 kişiye tabanca ile iki kişiye ateş ediyor. Kendilerini kurtarmak için otomobilin arkasına kaçan Balaban ve Ş.B.'nin yaralandıktan sonra yere düştükleri anlar görülüyor.

6/ 11
7/ 11
8/ 11
9/ 11
10/ 11
11/ 11
#İstanbul
#Esenyurt
#Ölüm
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
WhatsApp otomatik çeviri hangi dillerde var?