Sokak ortasında kanlı pusu: Acımadan kurşun yağdırdı 18 yaşındaki Emre hayatını kaybetti

Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan Emre Balaban. ve Ş.B. ile sokakta karşılaşan V.T. üzerinde bulunan silahla iki kişiye kurşun yağdırdı. Emre Balaban ve Ş.B. hastaneye kaldırıldı. Balaban hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1 / 11 Olay saat 19.20 sıralarında Fatih Mahallesi, 933. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre V.T. aralarında husumet bulunan Emre Balaban ve Ş.B. ile sokakta karşılaştı. V.T. üzerinde bulunan tabanca ile Balaban (18) ve Ş.B.(20)'ye kurşun yağdırdı.

2 / 11 V.T. olayın ardından yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 / 11 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emre Balaban yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4 / 11 OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Saldırı anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

5 / 11 Görüntülerde, Emre Balaban ve Ş.B.'nin sokakta yürüdüğü sırada, binanın köşesinden çıkan V.T. koşarak yaklaştığı 2 kişiye tabanca ile iki kişiye ateş ediyor. Kendilerini kurtarmak için otomobilin arkasına kaçan Balaban ve Ş.B.'nin yaralandıktan sonra yere düştükleri anlar görülüyor.

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