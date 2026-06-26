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Soruları mahremler için çalmışlar

Soruları mahremler için çalmışlar

04:0026/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Haziran 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Haziran 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

2010 sorularını mahremler için çalmışlar

Sınav sorularını çalıp devlet kadrolarına sızan FETÖ’den yeni itiraf geldi. Firari FETÖ’cü Emre Uslu, X’te açtığı sohbet odasında 2010 yılında KPSS sorularının çalınma sürecini “Hükümet, FETÖ'nün emniyet mahrem imamlarına operasyon hazırlığındaydı. Bunları kurtarmak adına devlete girmeleri için bu iş yapıldı” diye anlattı. Aynı yayında konuşan FETÖ’nün emniyet mahrem imamlarından Ahmet Tosun ise KPSS sorularını çalma ve dağıtma organizasyonunda dönemin mahrem imamı Murat Karasoy’un olduğunu söyledi.

Altında sabır dönemi

Küresel piyasalarda 13 ayın zirvesine çıkan dolar endeksi ve Fed'in faiz artırım sinyalleri altına darbe vurdu. 'Güvenli liman' algısının değiştiği yeni süreçte ons altın 4 bin doların altına sarkarak son 7 ayın en düşük seviyesini gördü. Gram altın da psikolojik eşiğini kaybederek 5 bin 928 TL’ye kadar geriledi. Fiyatlar rekor kırdığında kulaktan dolma bilgilerle alım yapanlar için sabır döneminin başladığına dikkat çeken Ekonomist Erdoğan Turan, “Stratejisi olmayan yatırımcının zararı kaçınılmaz” dedi.

Canımız acıyor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, gelinen noktadan dolayı herkesin çok üzgün olduğunu dile getirerek, “Bizim de canımız acıyor. Ben de zaman zaman hata yapabilirim ancak çok güçlü hissediyorum ve görevime devam ediyorum” dedi.

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