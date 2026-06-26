Soruları mahremler için çalmışlar

Canımız acıyor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, gelinen noktadan dolayı herkesin çok üzgün olduğunu dile getirerek, “Bizim de canımız acıyor. Ben de zaman zaman hata yapabilirim ancak çok güçlü hissediyorum ve görevime devam ediyorum” dedi.