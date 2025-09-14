Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mardin
Şov gibi takı töreni: Aşiret düğünündeki görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Şov gibi takı töreni: Aşiret düğünündeki görüntüler sosyal medyada gündem oldu

18:5414/09/2025, Pazar
G: 14/09/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapılan bir düğünde, damada 200 TL’lik banknotlarla hazırlanmış yelek giydirildi. Düğün, renkli görüntülere sahne oldu.

Kızıltepe ilçesinde yapılan bir düğünün takı töreninde damada valiz içerisinde getirilen 200 TL’lik banknotlardan oluşan yelek giydirildi.

Atkı şeklinde hazırlanan diğer 200 TL’lik banknotlar da hem damada hem de geline takıldı.

 Gelin ve damadın üzeri banknotlarla kaplanırken o anlar cep telefonuyla görüntülendi. 

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler ilgi gördü. 

#Mardin
#Düğün
#Banknot
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS atama yerleştirme puanları: KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 puanı ile nereye girilir?