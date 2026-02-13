Sözleşmeli personelin kadro yolculuğu başlıyor: Hangi kadrolara geçiş yapılacak?

Buna göre, "Diğer Sağlık Personeli" unvanlı pozisyonlardan, ilgili mevzuatına göre ihdasına, vizesine veya açıktan alım iznine ilişkin karar ya da işlemde belirleme yapılmamışsa, personel alım ilanında "Perfüzyonist", "İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)", "Odyolog", "Dil ve Konuşma Terapisti", "Sağlık Teknisyeni" ve "Veteriner Sağlık Teknisyeni" hizmetlerinde kullanılacağı belirtilenler, sırasıyla bu unvanlı kadrolara atanacak. Bunların dışında kalanlar ise "Sağlık Memuru" unvanlı kadrolara geçirilecek.