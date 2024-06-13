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Su alan binada tadilat yapılmayınca pankartla tepki gösterdi: İnanmayan bakabilir

12:00 - 13/06/2024 Perşembe
IHA
<p>Vatandaş astığı pankartta, ''Bu binanın temeli yağmur suyu almaktadır. Burada oturulması risklidir, inanmayan bakabilir" ifadelerine yer verdi.</p>
Vatandaş astığı pankartta, ''Bu binanın temeli yağmur suyu almaktadır. Burada oturulması risklidir, inanmayan bakabilir" ifadelerine yer verdi.

Elazığ'da bir vatandaş kayınvalidesinin oturduğu binanın yağan yağmur sularını bodrum katta biriktirmesi, ev sahiplerinin de yaptırmamasından dolayı çareyi pankart asmakta buldu.

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Elazığ'da bir vatandaşın, kayınvalidesinin oturduğu binaya astırdığı pankart şaşkınlığa neden oldu. 

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Merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde bir binada, yağmur yağmasının ardından yağmur suları bodrumda birikmeye başladı. 

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Durumdan bıkan vatandaş, ilginç bir yönteme başvurdu.

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Ev sahipleriyle görüşen fakat olumlu bir dönüş alamayan vatandaş, çareyi binanın dışına pankart asmakta buldu. 

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Öfkeli vatandaş vinç yardımı ile binanın dış kısmına, "Bu binanın temeli yağmur suyu almaktadır, burada oturulması risklidir, inanmayan bakabilir" yazısı asarak duruma tepkisini gösterdi.

#Elazığ
#Bina
#Pankart
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