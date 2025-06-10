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Sulak alanların 'zarif' kuşu: Uzunbacak

Sulak alanların 'zarif' kuşu: Uzunbacak

11:0810/06/2025, الثلاثاء
AA
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Hancağız Barajı, aralarında nadir türlerin de yer aldığı birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kuş gözlemcilerinin uğrak yerlerinden biri olan Hancağız Barajı yakınlarında sulak alanlar, uzun ve koyu pembe bacakları, siyah-beyaz gövdesiyle zarif bir görünüme sahip çok sayıda uzunbacak (Himantopus himantopus) türünü de barındırıyor.

#Gaziantep
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#Hancağız Barajı
#Himantopus himantopus
#Uzunbacak
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