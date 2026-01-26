Suriye petrolüne kavuştu

Suriye’de petrol denklemi değişti

Suriye’de YPG/SDG’den kurtarılan petrol ve doğal gaz sahaları, askeri dengelerin ötesinde ülkenin gelecekteki enerji gelirlerini ve yeniden yapılanma sürecini şekillendiren önemli bir tabloyu ortaya çıkardı. Haseke, Kamışlı-Malikiye ve Deyrizor hattındaki onlarca sahayı terör örgütünden kurtaran Şam yönetimi, 2,4 milyar varil rezervin bulunduğu kuyulardan çıkardığı petrolü, Banyas Rafinerisi'ne göndermeye başladı.