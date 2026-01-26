Yeni Şafak
Suriye petrolüne kavuştu

04:00 26/01/2026, Pazartesi

04:0026/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
Suriye’de petrol denklemi değişti

Suriye’de YPG/SDG’den kurtarılan petrol ve doğal gaz sahaları, askeri dengelerin ötesinde ülkenin gelecekteki enerji gelirlerini ve yeniden yapılanma sürecini şekillendiren önemli bir tabloyu ortaya çıkardı. Haseke, Kamışlı-Malikiye ve Deyrizor hattındaki onlarca sahayı terör örgütünden kurtaran Şam yönetimi, 2,4 milyar varil rezervin bulunduğu kuyulardan çıkardığı petrolü, Banyas Rafinerisi'ne göndermeye başladı.

Fenerbahçe evinde takıldı

Süper Lig'de sahasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe; Nene ile öne geçse de Janderson'a engel olamadı. Haftaya, lider G.Saray'ın 1 puan gerisinde giren sarı-lacivertliler, farkın 3'e çıkmasını engelleyemedi.

