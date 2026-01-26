Suriye petrolüne kavuştu

Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Suriye’de petrol denklemi değişti
Suriye’de YPG/SDG’den kurtarılan petrol ve doğal gaz sahaları, askeri dengelerin ötesinde ülkenin gelecekteki enerji gelirlerini ve yeniden yapılanma sürecini şekillendiren önemli bir tabloyu ortaya çıkardı. Haseke, Kamışlı-Malikiye ve Deyrizor hattındaki onlarca sahayı terör örgütünden kurtaran Şam yönetimi, 2,4 milyar varil rezervin bulunduğu kuyulardan çıkardığı petrolü, Banyas Rafinerisi'ne göndermeye başladı.
Fenerbahçe evinde takıldı
Süper Lig'de sahasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe; Nene ile öne geçse de Janderson'a engel olamadı. Haftaya, lider G.Saray'ın 1 puan gerisinde giren sarı-lacivertliler, farkın 3'e çıkmasını engelleyemedi.