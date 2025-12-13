Yeni Şafak
Tarihi geçmiş ürünleri vatandaşa yedireceklerdi: Ateş çukurlarında imha edildi

Tarihi geçmiş ürünleri vatandaşa yedireceklerdi: Ateş çukurlarında imha edildi

09:4313/12/2025, Cumartesi
IHA
Hatay’da yapılan gıda denetimlerinde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 2 ton cips, şekerleme ve çikolata ele geçirildi. Tüketime uygun olmayan ürünler kamyonlara yüklenerek açılan çukurlarda yakılıp imha edildi.

81 ilde zabıta ve tarım ve orman müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı gıda tüketimi için ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Hatay’ın Reyhanlı ilçe merkezinde gerçekleştirilen rutin denetimler sırasında satılmayı bekleyen ürünler incelendi.

Yapılan denetimlerde, toplam ağırlıkları 2 ton olan ton cips, şekerleme ve çikolatanın son kullanma tarihinin geçmiş olduğu tespit edildi.



Ekipler tarafından kamyonlara yüklenen ürünler, açılan topraklar çukurlarda ateşe verilerek imha edildi.

#Hatay
#gıda denetimi
#Tarihi geçmiş ürün
