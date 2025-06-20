Tekirdağ'da görüntüler şoke etti: 'Sinek hortumları' görüntülendi! Etlerimizi yiyorlar

"Sanki terk edilmiş bir şehirde çalışıyoruz"





Sanayi esnafından Sergen Perçin, bir an önce önlem alınması gerektiğini vurgulayarak, "İş yapamaz duruma geldik, zaten aracın üzerinde neyin ne olduğu belli. Özellikle akşam saatlerinde sinekler yoğunlaşıyor. Burada bir dere var ve zamanında ilaçlanmaması bu duruma sebep oldu. Süleymanpaşa Belediyesi'ne bildirdik, sadece bir iki kez ilaçlama yapıldı. Ondan sonra sinekler daha da arttı. Herkes ışıkları kapatıp çalışmaya çalışıyor ama bu da çare değil. Burası terk edilmiş bir şehir gibi oldu, artık önlem alınmasını istiyoruz" dedi.