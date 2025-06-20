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Tekirdağ'da görüntüler şoke etti: 'Sinek hortumları' görüntülendi! Etlerimizi yiyorlar

Tekirdağ'da görüntüler şoke etti: 'Sinek hortumları' görüntülendi! Etlerimizi yiyorlar

12:0620/06/2025, Cuma
IHA
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan sinek istilası, adeta hayatı felç etti.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde bir arada görülen binlerce sinek kameralara bulut ve hortum gibi yansırken, özellikle 100. Yıl Sanayi Sitesi bölgesinde sineklerin tamirhaneleri ve araçları kapladığı görüldü. Esnaf, akşam saatlerinde yoğunlaşan sinek istilası nedeniyle ışıklarını kapatmak zorunda kalıyor. Ustalar, sineklerin çalışmayı neredeyse imkânsız hale getirdiğini ifade ediyor.

Görüntüler şoke etti


Sanayi sitesinde kaydedilen görüntülerde, milyonlarca sineğin oluşturduğu siyah kümelerin havada döndüğü ve araçların, işyerlerinin üzerini tamamen kapladığı görülüyor. Vatandaşlar, "Sinekle mücadele değil, adeta sinekle yaşam savaşı veriyoruz" diyerek yetkilileri göreve çağırıyor.

"Sinekler etimizi yiyor, bir kere ilaçlandı sonra unutuldu"


Esnaf Sezer Adıyaman ise "Akşam saat 7-8'den sonra sinekler dükkanları basıyor. Çalışamaz hale geldik, etlerimizi yiyorlar desek yeridir. Belediyeye şikayet ettik, her hafta ilaçlama yapılacağı söylendi ama sadece bir kere yapıldı. Çevre yolu kenarındaki dere yatağından geldiklerini tespit ettik. Ancak kimse müdahale etmiyor" diyerek sitem etti.

"Sanki terk edilmiş bir şehirde çalışıyoruz"


Sanayi esnafından Sergen Perçin, bir an önce önlem alınması gerektiğini vurgulayarak, "İş yapamaz duruma geldik, zaten aracın üzerinde neyin ne olduğu belli. Özellikle akşam saatlerinde sinekler yoğunlaşıyor. Burada bir dere var ve zamanında ilaçlanmaması bu duruma sebep oldu. Süleymanpaşa Belediyesi'ne bildirdik, sadece bir iki kez ilaçlama yapıldı. Ondan sonra sinekler daha da arttı. Herkes ışıkları kapatıp çalışmaya çalışıyor ama bu da çare değil. Burası terk edilmiş bir şehir gibi oldu, artık önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

#Tekirdağ
#Sinek hortumları
#Süleymanpaşa
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