Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Tekirdağ'da sağanak nedeniyle kara yoluna yamaçlardan kopan kaya parçaları düştü

Tekirdağ'da sağanak nedeniyle kara yoluna yamaçlardan kopan kaya parçaları düştü

14:517/10/2025, منگل
AA
Sonraki haber

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yamaçlardan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu ulaşıma açık tutmak için temizlik çalışması başlattı.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Sağanak sonucu Şarköy kara yolunun bazı bölümlerine yamaçlardan kaya parçaları yuvarlandı.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu ulaşıma açık tutmak için temizlik çalışması başlattı.



Mahalle sakinlerinden Mesut Ayvacıklı, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Yamaçtan yine taş düşebilir, özellikle gece saatlerinde daha tehlikeli olabiliyor." dedi.


Bölgede yağışın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.







#tekirdağ
#şarköy
#sağanak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EGM SON DAKİKA DUYURUSU GELDİ: 117. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı ne zaman yapılacak?