Termometreler 50 dereceyi gösterdi: Şanlıurfa'da çalışanlar zorlu mesaide

Fırıncı ve kalaycılar ile asfalt işçilerinin zorlu mesaisi

Ateş önünde kalaycılık yapan Sedat Yalvaç ise "Şanlıurfa sıcaklarında kalaycılık yapmak bir nevi cehennem ateşinde yanmak gibi. Bu sıcak havada bu işi yapmak çok zor. Hava 40 derece ama ateşle birlikte 80 dereceyi buluyor" diye konuştu.



