Termometreler 50 dereceyi gösterdi: Şanlıurfa'da çalışanlar zorlu mesaide

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da, özellikle güneş altında ve ateş karşısında mesai yapanlar zor günler geçiriyor. Termometrelerin 50 dereceye yaklaştığı Şanlıurfa'da giderek etkisini arttıran kavurucu sıcaklar günlük yaşamı zorlaştırırken, güneş altında ve ateş önünde çalışanlar mesailerini sürdürmeye devam ediyor.
Termometrelerin 50 dereceye yaklaştığı Şanlıurfa'da giderek etkisini arttıran kavurucu sıcaklar günlük yaşamı zorlaştırırken, güneş altında ve ateş önünde çalışanlar tüm zorluklara rağmen mesailerini sürdürmeye devam ediyor.
İşçiler, arada dinlenerek, su içerek ve yüzlerini yıkayarak sıcak havanın etkisini azaltmaya çalışıyor.
Haliliye ilçesinin kırsal Mehmetçik Mahallesi'nde tarlada çalışan çiftçi Abdulhakim Cevheroğlu, sıcaklıkların 40 dereceyi aştığını belirterek "Sabahtan akşama kadar sıcak olmasına rağmen ekmek parası için mecbur çalışıyoruz. Arada gölgelik bir alan bulup biraz dinleniyoruz, su içip yüzümüzü yıkıyoruz, sonra tekrar işimize dönüyoruz" dedi.
Fırıncı ve kalaycılar ile asfalt işçilerinin zorlu mesaisi
Ateş önünde kalaycılık yapan Sedat Yalvaç ise "Şanlıurfa sıcaklarında kalaycılık yapmak bir nevi cehennem ateşinde yanmak gibi. Bu sıcak havada bu işi yapmak çok zor. Hava 40 derece ama ateşle birlikte 80 dereceyi buluyor" diye konuştu.
Kalaycı Mustafa Ozan da ekmek parası için ateş önünde çalışmak zorunda olduğunu söyledi.
İşlerinin zor olduğunu ve zaman zaman kollarının ateşten zarar gördüğünü anlatan Ozan, "Havalar çok sıcak ama çalışmaya mecburuz. Sıcaklardan korunmak için mola verip su, çay içerek dinlenmeye çalışıyoruz" dedi.
Asfalt işçilerinden Şeyhmus Ege de sıcak havada işlerinin zor olduğunu söyledi.