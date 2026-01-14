Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum
Tipide mahsur kalan TIR’daki hayvanlara saman ve ot götürüldü

Tipide mahsur kalan TIR’daki hayvanlara saman ve ot götürüldü

00:1814/01/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Erzurum'un Çat ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kar ve tipi yüzünden yolda mahsur kalan TIR’daki büyükbaş hayvanlara ot ve saman taşıdı. İş makinesiyle kurtarılan TIR yoluna devam etti.

Çat ilçesi kırsal Çirişli Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Çirişli geçidinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle büyükbaş hayvan yüklü TIR mahsur kaldı. İlçe Kaymakamlığına ulaşan ihbarın ardından, Çat Tarım Müdürlüğü teknik personeli, olay yerine ulaştı.

TIR’da mahsur kalan hayvanların kontrolleri yapılmasının ardından aç kalan hayvanlara çevredeki mahallelerden ot ve saman alındı. Araçlarla TIR’a getirilen ot ve saman hayvanlara verildi.

Yolda mahsur kalan TIR, iş makinesi tarafından kurtarılarak yoluna devam etti.

#Erzurum
#Ot
#Saman
#Büyükbaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜİK Ocak 2026 enflasyon takvimi: Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, saat kaçta?