Trabzon'da kuymak yiyen Ronaldo: Görenler şoke oldu

'HERKESİN TANIDIĞI BİR İSİM OLSUN İSTEDİK'





Ronaldo heykelinin mekanlarıyla özdeşleştiğini belirten Mehmet İnan, "Uzungöl'ü tepeden gören yeni bir mekan açtık. Bu yeni mekanın bu farklı bir şeyle özdeşleşmesini düşündük. Tabii Uzungöl'e dünyadan her yerinden insanlar geliyor. Herkesin tanıdığı bir isim olsun istedik. Cristiano Ronaldo'nu da bu noktada en iyi isim; sosyal medyada çok takipçisi var. Daha kolay etkileşim olacağını düşündüğümüzden dolayı böyle bir fikir oluşturduk. Uzungöl, aynı zamanda kuymakla beraber özdeşleşmiş bir yer. O yüzden ona bir kuymak yedirmek istedik. 'Hem yöresel hem uluslararası bir şey olsun hem de kuymağımızın tanıtımı olsun' diye düşündük" dedi.