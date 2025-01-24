Türk Kızılay: Yardımlarımızın Refah Sınır Kapısı'ndan geçişi başladı

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta başlayan ateşkesin ardından, Türk Kızılay, Mısır Kızılayı ile iş birliği yaparak Gazze'ye yardım girişlerini yeniden başlatırken bölgede insani yardım çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere toplam 46 bin 913 Filistinli'nin hayatını kaybettiği ve 2,3 milyonluk nüfusun büyük bir kısmının yerinden edildiği Gazze'de, ciddi gıda, yakıt, ilaç ve barınak sıkıntısı yaşanıyor." ifadeleri kullanıldı.

1 /4 Türk Kızılay, Mısır Kızılayı ile iş birliği yaparak Gazze'ye yardım girişlerini yeniden başlatırken bölgede insani yardım çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Kızılay'dan yapılan bilgilendirmede yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere toplam 46 bin 913 Filistinli'nin hayatını kaybettiği ve 2,3 milyonluk nüfusun büyük bir kısmının yerinden edildiği Gazze'de, ciddi gıda, yakıt, ilaç ve barınak sıkıntısı yaşandığı belirtildi.

2 /4 Türk Kızılay, büyük bir yıkıma uğrayan Gazze'deki insani krizinin etkilerini hafifletmek için yoğun çaba gösteriyor. Bu kapsamda, Mısır Kızılayı iş birliğiyle Ariş'teki gümrüklü depoda Marin 2 gemisinden tahliye edilen yardım malzemelerinin tırlara yüklenmesi ve Gazze'ye geçişine başlandı. Şimdiye kadar 30'dan fazla yardım TIR'ı ile insani yardım malzemeleri Gazze'ye ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

3 /4 "Süreç, Türk Kızılay Mısır Ekip Başkanlığı tarafından titizlikle koordine edilmekte olup, Refah Sınır Kapısının kapatılmasının ardından Mısır tarafında bekleyen diğer yardım malzemelerinin de hızla Gazze'ye girmesi ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması sağlanacaktır."