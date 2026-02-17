Yeni Şafak
Türkiye’de sıra dışı görüntü! Kıyıya duvar gibi yığıldı: İlginç olayın sebebi sonradan belli oldu

10:4617/02/2026, Salı
G: 17/02/2026, Salı
IHA
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü, havanın aniden ısınmasıyla birlikte dikkat çekici bir doğa olayına sahne oldu. Kış boyunca yüzeyi kalın buz tabakasıyla kaplanan Arin Gölü, sıcaklıkların artmasıyla birlikte çözülmeye başlandı. Rüzgârın etkisiyle harekete geçen buz kütleleri dalgalarla kıyıya taşınarak sahil boyunca metrelerce uzunlukta yığınlar oluşturdu.

Bitlis'te son günlerde etkili olan ılık hava ve kuvvetli rüzgâr, göl yüzeyindeki buz tabakasını parçaladı.


Parçalanan buz kütleleri dalgalarla birlikte kıyıya sürüklendi. Bazı noktalarda buz yığınlarının yüksekliği bir metreyi aşarken, sahil şeridinde ilginç görüntüler oluştu.


Fotoğraf tutkunları ve doğaseverler bölgeye gelerek buzların oluşturduğu doğal setleri görüntüledi.


Ünal Emen isimli vatandaş, ortaya çıkan manzaranın hem sürpriz hem de görsel açıdan etkileyici olduğunu ifade etti.


Her yıl kış aylarında donan Arin Gölü, ilkbaharla birlikte benzer doğa olaylarına sahne oluyor.


Ancak bu yıl sıcaklık artışının ani olması nedeniyle buz hareketinin daha kısa sürede ve yoğun şekilde gerçekleştiği değerlendiriliyor.


Uzmanlar ise bu tür buz hareketlerinin özellikle sığ ve kapalı göllerde bahar aylarında sıkça görüldüğünü belirtiyor.

