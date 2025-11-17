Türkiye'nin en çok akla gelen lezzetleri sıralandı: Sıralamaya tepki geldi

"Kimse durduk yere kayısı yemeye gitmez"





Tekirdağ’dan gelen Semih Muştu, "9 saatlik yoldan kebap yemek için geldik. Kayısı güzel bir ürün ama kimsenin durduk yere kayısı yemeye gittiğini düşünmüyorum. Ancak Adana kebap yemek için Adana’ya geliyoruz. Adana kebabın 1. sırada olması gerekiyordu" şeklinde konuştu.

Şehir dışından Adana’ya gelen Ahmet Oğuz Taşlı, "Adana kebap 1. sırada olmalı. Benim aklıma kayısı gelmezdi. Adana kebap anlatılmaz, yaşanır. Bin 250 kilometre yoldan geldim ve bu lezzete değdi" dedi.