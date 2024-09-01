Türkiye'nin gizli cenneti: 2004 yılından bu yana en yüksek ziyaretçi rekorunu kırdı

"Büyük ilgi görüyor"





İbradı Belediyesi çalışanı Altınbeşik Mağarası sorumlusu Ulaş Ünlüsoy, mağaranın işletmesini İbradı Belediyesi'nin yürüttüğünü ve mağaranın yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından çok büyük ilgi gördüğünü söyledi. Altınbeşik Mağarası'nın Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük yer altı gölü mağarası olduğunu ve dünyada ise üçüncü sırada yer aldığını söyleyen Ünlüsoy, "81 ilden, Türkiye'den ve yabancı turistler olmak üzere burada günlük bin civarında ziyaretçi ağırlıyoruz. Genelde yabancılarda Alman turistler daha çok ağırlıkta. Ayrıca Türkiye'nin dört bir yanından ise binlerce ziyaretçi ağırlıyoruz" dedi.