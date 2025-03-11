Türkiye'nin en sakin şehirleri listesi belli oldu. Yaşamaktan zevk alınacak bir hızda yaşamayı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi savunan ve dünyada 30 ülkede 278 kente yayılan bir model olan Uluslararası Cittaslow Birliği'nin 'sakin şehir' listesinde, Türkiye'den 25 ilçe bulunuyor. İşte Türkiye'nin sakin şehirleri...
Türkiye'de ilk Seferihisar listeye girdi
Cittaslow Birliği'ne üye olan kentlerin çevre, altyapı ve Slow Food gibi başlıklar altında toplanan 72 kriteri gerçekleştirmesi ve sakin şehir felsefesine bağlı kalması gerekiyor. Türkiye ağı ise 2009 yılında İzmir'in Seferihisar ilçesinin Cittaslow Derneği'ne dahil edilmesiyle başladı.
İzmir - Foça
Muğla - Köyceğiz
Muğla - Akyaka
Isparta - Eğirdir
Isparta - Yalvaç
Bolu - Göynük
Bolu - Mudurnu
Bitlis - Ahlat
Malatya - Arapgir
Antalya - Finike
Çanakkale - Gökçeada
Ankara - Güdül
Şanlıurfa - Halfeti
Bursa - İznik
Sinop - Gerze
Ordu - Perşembe
Erzincan - Kemaliye
Artvin - Şavşat
Erzurum - Uzundere
Kırklareli - Vize
Aydın - Yenipazar
Tekirdağ - Şarköy
Karabük - Safranbolu
Kastamonu - Daday