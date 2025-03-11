Türkiye'nin en sakin şehirleri listesi belli oldu. Yaşamaktan zevk alınacak bir hızda yaşamayı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi savunan ve dünyada 30 ülkede 278 kente yayılan bir model olan Uluslararası Cittaslow Birliği'nin 'sakin şehir' listesinde, Türkiye'den 25 ilçe bulunuyor. İşte Türkiye'nin sakin şehirleri...

1 /25 Türkiye'de ilk Seferihisar listeye girdi

Cittaslow Birliği'ne üye olan kentlerin çevre, altyapı ve Slow Food gibi başlıklar altında toplanan 72 kriteri gerçekleştirmesi ve sakin şehir felsefesine bağlı kalması gerekiyor. Türkiye ağı ise 2009 yılında İzmir'in Seferihisar ilçesinin Cittaslow Derneği'ne dahil edilmesiyle başladı.

2 /25 İzmir - Foça

3 /25 Muğla - Köyceğiz

4 /25 Muğla - Akyaka

5 /25 Isparta - Eğirdir

6 /25 Isparta - Yalvaç

7 /25 Bolu - Göynük

8 /25 Bolu - Mudurnu

9 /25 Bitlis - Ahlat

10 /25 Malatya - Arapgir

11 /25 Antalya - Finike

12 /25 Çanakkale - Gökçeada

13 /25 Ankara - Güdül

14 /25 Şanlıurfa - Halfeti

15 /25 Bursa - İznik

16 /25 Sinop - Gerze

17 /25 Ordu - Perşembe

18 /25 Erzincan - Kemaliye

19 /25 Artvin - Şavşat

20 /25 Erzurum - Uzundere

21 /25 Kırklareli - Vize

22 /25 Aydın - Yenipazar

23 /25 Tekirdağ - Şarköy

24 /25 Karabük - Safranbolu