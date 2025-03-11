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Türkiye'nin en sakin şehirleri hangileri: Listede 25 ilçe bulunuyor

Türkiye'nin en sakin şehirleri hangileri: Listede 25 ilçe bulunuyor

10:5311/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Türkiye'nin en sakin şehirleri listesi belli oldu. Yaşamaktan zevk alınacak bir hızda yaşamayı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi savunan ve dünyada 30 ülkede 278 kente yayılan bir model olan Uluslararası Cittaslow Birliği'nin 'sakin şehir' listesinde, Türkiye'den 25 ilçe bulunuyor. İşte Türkiye'nin sakin şehirleri...

Türkiye'de ilk Seferihisar listeye girdi


Cittaslow Birliği'ne üye olan kentlerin çevre, altyapı ve Slow Food gibi başlıklar altında toplanan 72 kriteri gerçekleştirmesi ve sakin şehir felsefesine bağlı kalması gerekiyor. Türkiye ağı ise 2009 yılında İzmir'in Seferihisar ilçesinin Cittaslow Derneği'ne dahil edilmesiyle başladı. 

İzmir - Foça

Muğla - Köyceğiz

Muğla - Akyaka 

Isparta - Eğirdir

Isparta - Yalvaç

Bolu - Göynük

Bolu - Mudurnu

Bitlis - Ahlat

Malatya - Arapgir

Antalya - Finike

Çanakkale - Gökçeada

Ankara - Güdül

Şanlıurfa - Halfeti

 Bursa - İznik

Sinop - Gerze

Ordu - Perşembe

Erzincan - Kemaliye

Artvin - Şavşat

Erzurum - Uzundere

Kırklareli - Vize

Aydın - Yenipazar

Tekirdağ - Şarköy

Karabük - Safranbolu 

Kastamonu - Daday

#Sakin şehirler
#Köyceğiz
#Safranbolu
#Vİze
#Şarköy
#Daday

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