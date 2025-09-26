Yeni Şafak
Ünlü sanatçı hayatını kaybetti: Komşuları şokta

10:1526/09/2025, Cuma
IHA
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bir binanın 6’ncı katındaki evinden düşen ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti. Acı haberi alan komşuları büyük şok yaşadı.

Güllü ismiyle bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, gece 03.00 saatlerinde Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 6’ncı katındaki terasından düşerek hayatını kaybetti. 

Güllü’nün cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız, annesini elim bir kaza sonucu vefat ettiğini duyurdu.

Güllü’nün kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğü belirtildi.

Komşuları ise büyük bir şok yaşadıklarını belirterek, "Sevdiğimiz Türkiye çapında ismi bilinen bir sanatçıydı. Acı haberi aldık. Şoktayız. Evine başsağlığına geldik" dediler.


Öte yandan olay yerine sabah saatlerinde gelen polis ekipleri de geniş çaplı soruşturma başlattılar.

