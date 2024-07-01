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Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 11 kişi yaralandı

09:47 - 1/07/2024 Pazartesi
AA
<p>Hatay-İzmir seferini yapan O.Ö. (32) idaresindeki 42 RC 600 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda seyrederken Göğem Kavşağı yakınlarında kontrolünü kaybederek refüje çarptı. </p><p><br></p>
Hatay-İzmir seferini yapan O.Ö. (32) idaresindeki 42 RC 600 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda seyrederken Göğem Kavşağı yakınlarında kontrolünü kaybederek refüje çarptı.

Uşak'ta Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, AFAD ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

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Otobüs, çarpmanın etkisiyle devrildi.

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İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, AFAD ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

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Kazada yaralanan 11 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Yolcu otobüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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Öte yandan diğer yolcular başka bir otobüsle seferlerine devam etmeleri için Uşak Otogarı'na yönlendirildi.

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Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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#Kaza
#Uşak
#Yolcu Otobüsü
39 dakika önce
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