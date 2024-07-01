Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 11 kişi yaralandı

Uşak'ta Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, AFAD ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

1 / 9 Otobüs, çarpmanın etkisiyle devrildi.

2 / 9 İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, AFAD ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

3 / 9 Kazada yaralanan 11 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

4 / 9 Yolcu otobüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

5 / 9 Öte yandan diğer yolcular başka bir otobüsle seferlerine devam etmeleri için Uşak Otogarı'na yönlendirildi.

6 / 9 Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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