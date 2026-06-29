Uzman isim "72 saat kritik" diyerek uyardı: Güneşte 55 derece tehlikesi risk grubundakilere "sokağa çıkmayın" çağrısı

Avrupa'yı kavuran "Omega" sistemi Türkiye'de





Sıcak hava dalgasının ilerleyişine dair detaylı bir tablo çizen Prof. Dr. Orhan Şen, mevcut meteorolojik durumu bir "Omega" blokajı olarak tanımladı. Sistemin Avrupa üzerindeki yıkıcı etkisinin ardından enerjisini bir nebze bırakarak kuzeyden Türkiye'ye sarkacağını ifade eden Şen, durumun ciddiyetini şu sözlerle özetledi:

"Bu omega... Omega harfini düşünün. Omeganın ortası tamamen sıcaktı ve tam Avrupa'yı kaplıyordu. Biz bu omeganın doğusundaydık. Omeganın batısında da okyanus vardı. Dolayısıyla Avrupa'yı kasıp kavurdu. Bu ikinciydi Avrupa'yı kasıp kavuran. İlkinde bize fazla gelmedi. Fakat bu sefer gelecek. Gelecek ama Fransa'daki sıcaklar gelmeyecek. Enerjisini bırakıyor tabii. Üstelik kuzeye doğru kayıyor. Bugün, yarın ve pazar günü Almanya'da aşırı sıcaklar var. Büyük bir ihtimalle orada da sokağa çıkmayı engelleyebilirler. Ondan sonra Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan'dan aşağı doğru sarkacak. Ne zaman? Pazartesi günü. Pazartesi günü Edirne'den bize girecek bu sıcaklar."



