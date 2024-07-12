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Uzungöl'de talihsiz kaza: Turistler golf arabasıyla suya düştü

14:08 - 12/07/2024 Cuma
DHA

Trabzon'un Çaykara ilçesinde turizm merkezi Uzungöl'de 4 turistin gezintiye çıktığı elektrikli golf aracı, göle düştü. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan turistlerden 1'i hafif yaralandı.

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Kaza, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de meydana geldi.

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Körfez ülkelerinden tatil için gelen 4 turist, kahvaltı sonrası göl kıyısında gezintiye çıkmak için elektrikli golf aracı kiraladı. 

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A.K.A.'nın kullandığı golf aracı, gezinti sırasında kontrolden çıkarak göl kıyısına devrildi.

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Çevredekilerce sudan çıkarılan turistlerden 1'i hafif yaralandı.

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İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralı turist, tedbir amaçlı ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

#Trabzon
#Çaykara
#Uzungöl
#Turist
#Kaza
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