Vadilerin arasında gizli hazine: Yerini duyan görmek için bölgeye akın ediyor

Bitlis'in Hizan ilçesindeki köylerde bulunan yaklaşık 300 yıllık taş ve ahşap evler, geleneksel mimarisiyle geçmişin izlerini günümüze taşıyor. İlçeye bağlı bazı köylerde taş ve ahşabın birlikte kullanıldığı 2 ve 3 katlı tarihi evler, özgün mimari dokusunu koruyarak günümüze kadar ulaştı.

1 /10 Bitlis'in Hizan ilçesindeki köylerde bulunan yaklaşık 300 yıllık taş ve ahşap evler, geleneksel mimarisiyle geçmişin izlerini günümüze taşıyor.



2 /10 İlçeye bağlı bazı köylerde taş ve ahşabın birlikte kullanıldığı 2 ve 3 katlı tarihi evler, özgün mimari dokusunu koruyarak günümüze kadar ulaştı.



3 /10 Derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulan, taş işçiliği ve geleneksel mimarisiyle dikkati çeken evler, fotoğraf tutkunları, doğaseverler ve ziyaretçilerden ilgi görüyor.



4 /10 Bölgeye gelen doğaseverler, tarihi ve kültürel mirası yansıtan evleri fotoğraflıyor.

5 /10 İşte bölgeden görüntüler...

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