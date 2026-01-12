Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Ülke genelinde birçok ilde okullar tatil edilirken, valilikler kararlarını art arda duyurdu. İşte 13 Ocak Salı günü okulların tatil edildiği iller…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmeleri ile birçok ilde kar yağışı etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı etkisi altına giren 20 ilin bazı ilçeleri ve il genelinde okullar yarın için tatil edildiği açıklandı.
OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLLER (13 OCAK)
Valiliklerin açıklamalarıyla bazı illerde il genelinde bazılarında ise belirli ilçelerde okullar tatil edildi. Tatil kararı açıklanan iller şu şekilde;
Kahramanmaraş, Batman, Ordu, Kırklareli, Muş, Adıyaman, Kastamonu, Yozgat, Sinop, Malatya, Tokat, Sivas, Mardin, Bayburt, Bingöl, Hakkari, Eskişehir, Kayseri, Tekirdağ, Samsun.
KAYSERİ
Kayseri'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde 13 Ocak Salı günü, gün boyunca yoğun buzlanma görüleceği ifade edildi.
Hava koşullarının genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği, ulaşımda aksamalara sebep olacağının değerlendirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki kreşler, anaokulları, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 13 Ocak Salı tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullara ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."
ORDU
Ordu'nun 13 ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlde başlayan yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle; Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ünye ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezlerinde; 13 Ocak 2026 Salı günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaktır. Sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir” denildi.
ADIYAMAN
Adıyaman’da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçe ve köylerde eğitime 1 gün ara verildi.Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kar yağışının etkisini sürdürmesi ve muhtemel olumsuzluklara karşı Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinin genelinde, ayrıca merkeze bağlı Kaşköy, Koçali, Dağ Kuyucak, Yazıbaşı, Ağikan, Olgunlar, Bozatlı ve Ağıllı köylerinde 13 Ocak Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada söz konusu ilçe ve köylerde kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
TOKAT
Tokat’ta etkili olan kar nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verildi.Yurdun büyük kısmını etkisi altına alan kar yağışı Tokat’ta da etkili oldu. Tokat Valiliği kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada “Meteoroloji İl Müdürlüğü’nden alınan bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda; yoğun kar yağışı etkisiyle oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir olarak; Tokat il genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde 13 Ocak 2026 Salı günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.
SİNOP
Sinop Valiliği, il genelinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, oluşan kar örtüsü ve buzlanma riski nedeniyle olası olumsuzluklara karşı önleyici tedbir aldı.Valilikten yapılan açıklamada, 13 Ocak 2026 Salı günü Merkez ilçe ile Ayancık, Erfelek, Dikmen, Gerze ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi. Boyabat ilçesinin ise bazı bölgelerinde taşımalı eğitime kısmi olarak ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, taşımalı eğitime ara verilen ve tabloda belirtilen ilçe ve köylerde, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerinin 13 Ocak Salı günü idari izinli sayılacağı belirtildi.Valilik, vatandaşların ve öğrencilerin güvenliği için alınan karara ilişkin kamuoyunun bilgilendirildiğini vurguladı.
KASTAMONU
Kastamonu’da kar yağışı nedeniyle il merkezinde 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitime ara verildi.Kastamonu’da kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Kar yağışı ile birlikte buzlanma ve don riski nedeniyle il merkezinde 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
BİNGÖL
Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, kent genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının aşırı buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ şeklinde olacağı yönündeki tahminler doğrultusunda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma amacıyla 13 Ocak Salı günü il merkezimiz ile ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, ağır kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır." ifadelerine yer verildi.Bingöl'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verilmişti.
HAKKARİ
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde bu gece kar yağışının şiddetini artırması ve 13 Ocak salı günü saat 15.00'e kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.Yoğun kar yağışı, tipi, fırtına ve çığ riski nedeniyle yüksek ve eğimli bölgelerde ulaşımda ciddi aksamaların yaşanabileceğine yer verilen açıklamada, can ve mal güvenliği açısından risk oluşabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.Olumsuzlukların önüne geçilmesi, vatandaş ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:"Yoğun kar yağışı, tipi, fırtına, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 13 Ocak 2026 Salı günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin idari izinli sayılacağı bildirildi.
MARDİN'DE 4 İLÇE
Mardin'in Dargeçit, Midyat, Mazıdağı ve Savur ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler kapsamında, beklenen kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava riskine karşı yarın Dargeçit, Midyat, Mazıdağı ve Savur ilçelerinde eğitime 13 Ocak Salı günü ara verildiği belirtildi.Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
SİVAS'TA 10 İLÇE
Sivas'ın Gürün, Gemerek, Suşehri, Koyulhisar, Ulaş, Altınyayla, Kangal, İmranlı, Şarkışla ve Akıncılar ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Bahse konu 10 ilçenin kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerin genelinde yoğun kar yağışının beklendiği, bu nedenle oluşabilecek olumsuzluklara karşı 13 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.Yıldızeli ilçesinde ise taşımalı eğitim ile köy ve belde okullarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.Açıklamada, çocuğu anaokuluna devam eden kadın personelin, malul ve engelli personelin, ağır kronik rahatsızlığı bulunanların ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacakları ifade edildi.
MALATYA'DA 8 İLÇE
Malatya'nın Pütürge, Arapgir, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak, Doğanyol, Arguvan ve Darende ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildi.Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve beklenen kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 13 Ocak salı günü ara verildiği belirtildi.Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.Öte yandan Yazıhan ilçesinde ise bazı okullardaki taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.Bu arada Malatya-Darende ile Darende-Gürün kara yolu kar yağışı nedeniyle çekici ve kamyon trafiğine kapatıldı.
MUŞ
Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, kent genelinde kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve yarın da devam edeceği, buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ riski oluşabileceği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"13 Ocak 2026 Salı günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."
KIRKLARELİ'NİN VİZE İLÇESİ
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buna bağlı olarak oluşabilecek buzlanma nedeniyle 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü ilçede, bugün yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verilmişti.Kar yağışı öğle saatlerinde etkisini yitirdi.
BATMAN'DA 2 İLÇE
Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde beklenen kar yağışı ile buzlanma ve don riski nedeniyle 13 Ocak Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.Kozluk Kaymakamlığı’ndan yapılan duyuruda; ilçede kar yağışı beklendiği, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının düşeceği ve buna bağlı olarak buzlanma ile don olaylarının artabileceğinin öngörüldüğü belirtildi. Bu kapsamda 13 Ocak Salı günü ilçe genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.Sason Kaymakamlığı’nın duyurusunda da ilçede bu geceden itibaren yoğun kar yağışının beklendiği ifade edilerek, 13 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.Açıklamalarda ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personelinin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ın 10 ilçesinde eğitime ara verildi.
Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 ilçenin tamamında, 4 ilçenin de bazı okullarında eğitime bir gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, Türkoğlu, Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Pazarcık ilçelerindeki kırsal mahallelerde bulunan bazı okullar için de 1 gün süreyle tatil kararı alındığı bildirildi.
YOZGAT
Yozgat’ta beklenen kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre ilimizde beklenen kar yağışı ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle muhtemel risklerin önüne geçmek amacıyla Yozgat il merkezimiz ile birlikte Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan ilçelerimizde 13 Ocak 2026 Salı günü özel öğretim okulları da dahil tüm kademedeki okullar ile tüm özel öğretim kurslarında/kurumlarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personel ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
BAYBURT
Bayburt’un Demirözü ilçesinde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Demirözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, ilçenin tamamında etkisini sürdürmesi beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle yarın eğitim faaliyetlerine ara verilmesi kararı alındığı bildirildi. Duyuruda, "İlçemiz genelinde devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 13.01.2026 Salı günü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Alınan karar doğrultusunda, Demirözü ilçe genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin söz konusu tarihte yapılmayacağı belirtildi.
ESKİŞEHİR
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yoğun kar yağışı, buzlanma ve hava muhalefetinden dolayı, 13 Ocak 2026 Salı günü, ilçemiz genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
TEKİRDAĞ
Tekirdağ'ın Malkara ve Şarköy ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın da ara verildi.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, kar ve olumsuz hava koşulları sebebiyle kırsal mahallelerdeki okullar ile taşımalı eğitim kapsamında bulunan okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Taşımalı eğitim kapsamı dışında kalan okullarda ise eğitim öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürdürüleceği belirtildi.
SAMSUN
Samsun Valiliği kar, buzlanma ve don riski nedeniyle 13 Ocak 2026 Salı günü il genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Samsun Valiliği, etkili olan kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceğini dikkate alarak il genelinde eğitim- öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Alınan karar doğrultusunda, 13 Ocak Salı günü il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Valilik açıklamasında ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de 13 Ocak Salı günü 1 gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.