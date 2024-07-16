Vatandaşlara komandolar da eşlik etti: Niğde'de 15 Temmuz fener alayı

Niğde Valisi Cahit Çelik burada yaptığı konuşmada; “O gece, aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimizin, ülkemizin dirliğine, birlik ve beraberliğine, bütünlüğüne yönelik hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruş sayesinde hainler yenilgiye uğratılmış, 15 Temmuz bir istiklal ve istikbal destanı olarak şanlı tarihimizde yerini almıştır. Bu millet, Malazgirt Zaferi'nde, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, aynı inanç ve kararlılıkla, bu ihanete geçit vermemiştir. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla gencinden yaşlısına halkımız, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatansever mensupları ve emniyet güçlerimiz, darbe girişimine engel olmuş ve hainlere en ağır şekilde karşılık vermiştir. Bu kalkışma, "Milletin Zaferi" olarak tarihe geçmiştir. Türkiye Cumhuriyeti hamdolsun ki büyük ve güçlü bir devlettir. Ülkemizin hızlı yükselişini, gelişip büyümesini, bölgemizdeki fark edilen gücü ve etkinliğini hazmedemeyen karanlık güçler ve dış mihraklar hiçbir zaman başarılı olamayacaktır.” dedi.