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Ve PKK kendini feshetti

Ve PKK kendini feshetti

04:0013/05/2025, الثلاثاء
G: 13/05/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Mayıs 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Mayıs 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Kaynaklar yatırıma

Terörsüz Türkiye girişimi sonucunda silah bırakarak kendini feshetme kararı alan PKK ile mücadele için kullanılan trilyonlar artık Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kalkınması için harcanacak. Bölge illerinin kalkınmasına 5 yıl içinde ayrılacak bütçenin 5 katı artması bekleniyor.

PKK kendini feshetti

Terörsüz Türkiye yolunda dün tarihi bir gelişme daha yaşandı. Mayıs başında kongresini toplayan PKK, İmralı'nın çağrısı doğrultusunda beklenen açıklamayı yaptı. Fesih kararı aldığını duyuran örgüt, “PKK adıyla yürütülen çalışmaların sonlandırıldığını” bildirdi. Bu kararla birlikte gözler 47 yıllık örgütün tasfiyesine çevrildi. Silahların teslimi, kadroların nasıl ve ne şekilde tahliye edileceği süreç netleşiyor.

Kupaya planlı atama

Trabzonspor yarın oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline, Galatasaraylılığı ile bilinen hakem Cihan Aydın’ı atayan Türkiye Futbol Federasyonu'na sert tepki gösterdi. “Telafisi olmayacak maç” vurgusu yapılan açıklamada “Karşımızda planlı ve süreklilik arz eden asimetrik müdahale düzeni var.. Hakkımızı yiyen kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur” ifadeleri kullanıldı.

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