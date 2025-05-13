Ve PKK kendini feshetti

PKK kendini feshetti

Terörsüz Türkiye yolunda dün tarihi bir gelişme daha yaşandı. Mayıs başında kongresini toplayan PKK, İmralı'nın çağrısı doğrultusunda beklenen açıklamayı yaptı. Fesih kararı aldığını duyuran örgüt, “PKK adıyla yürütülen çalışmaların sonlandırıldığını” bildirdi. Bu kararla birlikte gözler 47 yıllık örgütün tasfiyesine çevrildi. Silahların teslimi, kadroların nasıl ve ne şekilde tahliye edileceği süreç netleşiyor.