"İşletme hesabından geldi ama şüphelendim"

Dolandırıcılık girişiminden son anda kurtulan Ahmet Uluçay'ın müşterilerinden İsmail Serindağ, "Ahmet beyin işletme hesabından bana bir mesaj geldi. Zor durumda olduğunu belirterek benden para istedi. İşletme hesabından gelen bu mesaja çok itibar etmeden kendisini aradım. Durumun dolandırıcılık olduğu bu şekilde anlaşıldı. Bize IBAN da yolladılar ama göndermeden gerçeği öğrendik. Bunu öğrendikten sonra tekrar irtibata geçmek istedim ama ulaşamadım" diye konuştu.