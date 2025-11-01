Yağma için vahşet

Yeni Şafak Gazetesi'nin 01 Kasım 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 01 Kasım 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Zirvede dev kapışma
Trendyol Süper Lig’in ilk 2 sırasında bulunan Galatasaray ile Trabzonspor bugün İstanbul’da kozlarını paylaşacak. Taraftarın desteğini arkasına alacak olan sarı-kırmızılılar, kazanırsa zirvede rahatlayacak. Bordomavililer galip gelirse ezeli rakibi ile puan farkını 2’ye düşürecek.