Yağma için vahşet

Zirvede dev kapışma

Trendyol Süper Lig’in ilk 2 sırasında bulunan Galatasaray ile Trabzonspor bugün İstanbul’da kozlarını paylaşacak. Taraftarın desteğini arkasına alacak olan sarı-kırmızılılar, kazanırsa zirvede rahatlayacak. Bordomavililer galip gelirse ezeli rakibi ile puan farkını 2’ye düşürecek.